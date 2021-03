Mit einem mutigen und verstörenden RTL-Spezial „Angriff auf unsere Kinder“ (8.3.2021, RTL) hat der Kölner Privatsender eindringlich vor dem sogenannten „Cybergrooming“ gewarnt – der Anbahnung sexueller Kontakte von Pädophilen mit Kindern über bei Minderjährigen beliebte Chatplattformen wie Knuddels.

Drei als 12jährige erscheinende Schauspieler/-innen (alle 20 Jahre alt und psychologisch betreut) hatten drei Tage lang bei laufender Kamera unter falschen Namen als 12jährige gechattet und waren dabei rund 500 Kontaktversuchen mit sexuellem Hintergrund ausgesetzt. Die sexuellen Übergriffe gingen bis zum nachhaltigen Drängen auf Sex mit einem älteren Erwachsenen für Geld. Die Polizei ermittelt jetzt in mehreren Fällen, ein Täter sitzt bereits in Untersuchungshaft.

In einem Einspieler stellte RTL Schutzlösungen vor. Besonders empfohlen wurden in dem Echt-Test einer Familie die kostenlosen JusProg-Jugendschutzprogramme. Hier der 7-Minuten-Beitrag mit Tipps, was Eltern tun können:

https://www.rtl.de/cms/missbrauch-im-internet-diese-regeln-schuetzen-ihre-kinder-4448070.html