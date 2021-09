JusProg unterstützt Konferenz von euCONSENT

JusProg e.V. ist für das EU-Projekt euCONSENT deutscher Vertreter und Konsortiumsmitglied. Wir leiten den Projektteil „Parental Consent“. euCONSENT entwickelt im Auftrag der EU-Kommission ein europäisches Netzwerk für Altersverifikation und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Die ersten Ergebnisse dieses ambitionierten Projektes werden in einer Konferenz in Athen vorgestellt (online und vor Ort).

Hier die Pressemitteilung zur Konferenz:

euCONSENT wird am 9. September 2021 auf der euCONSENT-Konferenz in Athen bahnbrechende Forschungsergebnisse vorstellen und Pläne für eine EU-weite Infrastruktur für die Online-Altersüberprüfung und die Zustimmung der Eltern erläutern.

Ein ambitioniertes, von der EU finanziertes Pilotprojekt, das eine europaweite Infrastruktur zur Erleichterung interoperabler, anonymisierter Mechanismen zur Altersüberprüfung und elterlichen Zustimmung entwickelt, wird die erste Konferenz veranstalten, die sich ausschließlich mit der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Online-Kinderrechten, Altersüberprüfung und elterlicher Zustimmung beschäftigt.

Das Projekt mit dem Namen euCONSENT lädt alle, die sich für Online-Sicherheit, Datenschutz und Kinderschutz interessieren, dazu ein, die Ergebnisse einer umfangreichen akademischen und primären Forschungsarbeit in diesem Bereich zu hören, die für die Europäische Kommission von den Universitäten LSE, Aston und Leiden sowie von Revealing Reality auf der Konferenz in Athen am kommenden Donnerstagnachmittag vorbereitet wurde. Es besteht aber auch die Möglichkeit, online teilzunehmen – melden Sie sich kostenlos an unter www.euCONSENT.eu/conference.

Die Hauptrede wird von June Lowery-Kingston, Leiterin des Referats „Zugänglichkeit, Mehrsprachigkeit und sicheres Internet“ bei der Europäischen Kommission gehalten, die dieses Pilotprojekt finanziert, das auf Anregung des Europäischen Parlaments initiiert wurde.

Zu den Referenten gehören auch Anna Morgan, stellvertretende Kommissarin bei der irischen Datenschutzkommission, und Lubos Kuklis, Geschäftsführer des Rates für Rundfunk und Fernsehen der Slowakei und derzeitiger Vorsitzender der Europäischen Plattform der Regulierungsbehörden (EPRA), die ihre Sichtweise des Projekts darlegen werden. Diese beiden Regulierungsbehörden stellen auch eine Verbindung zum EDPB und zur ERGA her – zwei weiteren europaweiten Netzwerken für Datenschutz- und audiovisuelle Regulierungsbehörden.

Es wird Beiträge von Vertretern von Kinderhilfsorganisationen und Plattformen wie Facebook geben, einem Beispiel für ein globales Unternehmen, das sich der Einhaltung des EU-Rechts in diesen Bereichen verschrieben hat, aber auch alle Möglichkeiten prüft, um dieses Ziel zu erreichen, wie z. B. dieses innovative Projekt.

Das euCONSENT-Team wird auch seine ersten Ideen vorstellen, wie die technische Herausforderung einer europaweiten Lösung für die Altersüberprüfung und die Zustimmung der Eltern angegangen werden kann, bevor eine breitere öffentliche Konsultation zu ihren Vorschlägen stattfindet.

In einem mutigen Schritt hin zu einem stärkeren Online-Schutz für europäische Kinder hat ein Konsortium aus zwölf führenden akademischen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Technologieanbietern des Kontinents eine EU-Finanzierung erhalten, um ein neues europaweites System zu entwerfen, umzusetzen und zu erproben. Diese Lösung wird es Dienstanbietern ermöglichen, das Alter ihrer Nutzer zu überprüfen, um sie vor schädlichen Inhalten zu schützen, und wird sicherstellen, dass jüngere Kinder die Zustimmung der Eltern haben, bevor sie persönliche Daten weitergeben.

John Carr, OBE, Vorsitzender der Konferenz und des Beirats des Projekts, sagte:

„Diese Konferenz ist eine von vielen Möglichkeiten, wie das euCONSENT-Projekt mit Interessenvertretern zusammenarbeitet, um den Online-Kinderschutz in der gesamten EU zu verbessern und gleichzeitig die Rechte von Kindern und Erwachsenen auf Zugang zu den Möglichkeiten des Internets zu fördern. Die Entwicklung eines Kinderschutzsystems für das digitale Umfeld, das die Rechte wirklich respektiert, ist eine wichtige Aufgabe, die von vielen Familien gefordert wird. Die Herausforderung wird darin bestehen, den Interessen der Kinder gerecht zu werden, indem man ihre Rechte auf Schutz und Sicherheit mit ihren Rechten auf Beteiligung, Einbeziehung und Privatsphäre und anderen Rechten in Einklang bringt. Es ist großartig, dass dieses Projekt die europäischen Kinder von Anfang an konsultiert hat und sich auch bei der Formulierung der Projektergebnisse von ihren Ansichten leiten lässt.“