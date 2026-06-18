G7-Gipfel stärkt Jugendschutzprogramme

Die G7 fordern eine Stärkung von Parental Control in ihrer gemeinsamen Vereinbarung zum besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. JusProg bietet mit seinen Jugendschutzprogrammen dafür bereits bewährte Lösungen – gemeinnützig und gut!

In der G7-Vereinbarung lautet eine der zentralen Forderungen:

Zugang zu einfachen, wirksamen und interoperablen elterlichen Instrumenten für Eltern und Erziehungsberechtigte, um ihnen zu helfen, die Online-Aktivitäten von Minderjährigen zu steuern.

JusProg-Jugendschutzprogramme für alle privaten Endgeräte sowie Schul-Netzwerke und für das Homeschooling sind kostenfrei für Eltern, zum Selbstkostenpreis für Schulen etc. Wir freuen uns über den Stärkung des Jugendmedienschutzes durch die sieben größten Industrienationen und stehen gern bereit, an der Umsetzung der G7-Forderung nach mehr Parental Control mitzuwirken.